Türkiye'nin ilk meteorolojik forum sitesi, bu gece Bursa İnegöl dahil olmak üzere 5 ilin çevresinde 'graupel' olarak bilinen özel bir kar paleti yağışının beklendiğini bildirdi. Graupel, yaklaşık 2-5 mm çapında olan ve beyaz renkte olan buz tanelerinden oluşan özel bir yağış türüdür.

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Almanca kökenli "Graupel" kelimesi kullanılan bu terim, İngilizce'de bazen "Soft Hail" olarak adlandırılır ve görüntüsü dolu ile karıştırılabilir. Halk arasında ise genellikle "Kuzu dişi" veya "Bulgur" olarak adlandırılan bu doğa olayı, görsel olarak ilginç bir atmosferik fenomen sunmaktadır. Hava Forum'un verdiği bilgiye göre, bu özel kar türü, gece boyunca belirtilen bölgelerde gözlemlenebilir.

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Kaynak: HABER MERKEZİ