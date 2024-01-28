İnegöl'ün tanınmış diş hekimlerinden Emin Akıncı tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hastane Başhekimi Hayrettin Göçmen, "İnegöl Sağlık camiasının ve cemiyet hayatının önde gelenlerinden, İnegöl halkının ağız ve diş sağlığına büyük katkısı olan, saygıdeğer büyüğüm, Diş hekimi Emin Akıncı abim vefat etmiştir. Üzüntümüz büyük. Kendine Allah'tan rahmet, başta İlknur Ulusoy Akıncı ablam olmak üzere tüm kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah.

Söz veriyorum. İsmini ve varlığını sonsuza dek yaşatacağız." dedi.

Kaynak: İBRAHİM USLU Muhabir: İBRAHİM USLU