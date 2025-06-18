İnegöl Musiki Cemiyeti ve Şifahanesi Derneği yeni yönetimi, Kaymakam Eren Arslan’ı makamında ziyaret etti. Dernek faaliyetleri hakkında bilgiler veren Başkan Demirtaş; “İnegöl’de musikiye gönül vermiş büyüklerimiz, dostlarımızla bu derneği kurduk. Yakın zamanda da kongremizi gerçekleştirdik. Derneğimizin kurucu Başkanı Diler Yalaza’dan bayrağı devraldık. Bugün de hocamız ve yönetim kurulu üyelerimiz Gürol İmamoğlu ve Cem Taşkıner ile değerli kaymakamımızı ziyaret ediyoruz” dedi.

RUHA ŞİFA OLACAĞIZ

İnegöl Belediye Türk Müziği Korosu bünyesinde çalışmalarını devam ettirdiklerini kaydeden Demirtaş; “Biz derneğimizin adını özellikle Musiki Cemiyeti ve Şifahanesi koyduk. Musikinin şifa olarak geçmişten günümüze kullanıldığını çok iyi biliyoruz. İnegöl’de bir musiki konağımız olduğunda burada hem Sanat müziği hem de tasavvuf müziği ile ruhlara şifa olmayı planlıyoruz. Bu konuda bir çalışma başlattık. Sayın Kaymakamımızın da desteğini alarak; Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi, İnegöl’ün değerli iş insanlarının da destekleri ile bu projemizi hayata geçirme isteğimiz var. Bu çok değerli ve özel bir proje. İnşallah bu hayalimize ulaşırız” dedi.

Kaymakam Eren Arslan da ziyaretlerinden dolayı dernek yönetimine teşekkür etti.