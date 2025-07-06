Mağarada gerçekleşen olay sonrası hastaneye kaldırılan askerlerden 5’inin şehit olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı şehit olan 5 askerimizin ismini açıkladı. Şehitlerimizden birinin ağabeyinin İnegöl'de yaşadığı öğrenildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Üsteğmen Ege Akar, Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı(Aksaray) , Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak için taziye mesajı paylaştı.

I M G 2013
AĞABEYİ İNEGÖL'DE YAŞIYORMUŞ
Şehit olan Er Özkan Özkanlı'nın ağabeyi Ömer Özkan'ın İnegöl'de yaşadığı öğrenildi. Acı haberi alan ağabeyin apar topar Aksaray'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ