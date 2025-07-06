Mağarada gerçekleşen olay sonrası hastaneye kaldırılan askerlerden 5’inin şehit olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı şehit olan 5 askerimizin ismini açıkladı. Şehitlerimizden birinin ağabeyinin İnegöl'de yaşadığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Üsteğmen Ege Akar, Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı(Aksaray) , Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak için taziye mesajı paylaştı.



AĞABEYİ İNEGÖL'DE YAŞIYORMUŞ

Şehit olan Er Özkan Özkanlı'nın ağabeyi Ömer Özkan'ın İnegöl'de yaşadığı öğrenildi. Acı haberi alan ağabeyin apar topar Aksaray'a gittiği öğrenildi.