Bursa'da yaşanan bir trafik kazası, gençlerin hayatını kaybetmesine neden oldu. Eda Baykay (19), Sıla Çelik (17) ve Sinan Karakuş (22) adlı gençlerin hayatını kaybettiği kaza sonucunda, otomobilin sürücüsü Adem Duran (21) tedavi sonrası tutuklandı. Kaza anında Adem Duran'ın alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, 15 Ekim'de Kestel ilçesinde meydana geldi. Eda Baykay, doğum gününü kutlamak için arkadaşları Sıla Çelik ve Sinan Karakuş ile birlikte yola çıktı. Ancak aşırı hız nedeniyle kontrol kaybedilen otomobil, 50 metre sürüklendikten sonra bir trafik levhasına ve beton aydınlatma direğine çarparak yol kenarındaki boş araziye düştü.

Olay sonrasında çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Ancak, otomobilde sıkışan Eda Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş yaşamını yitirdi. Sürücü Adem Duran ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Eda Baykay'ın kaza öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, arkadaşlarıyla doğum günü kutlamasının bir anısını taşıdı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kaza anı, aşırı hız ve makas atma nedeniyle meydana geldi.

Adem Duran'ın, kazanın ardından yapılan alkollü araştırmada 1,10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polise verdiği ifadesinde, kazanın sebebini önündeki araca çarpmamak için direksiyonu kırarak hakimiyeti kaybetmesi olarak açıkladı.

Adem Duran'ın, aynı zamanda ölen Eda Baykay'ın teyzesinin oğlu olduğu öğrenildi. Tedavisi sonrasında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden gençler, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.