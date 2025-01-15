Gazetemizde “Kuytu Köşem" isimli köşesiyle her hafta birbirinden önemli konulara değinerek İnegöllü okuyucuların beğenisini kazanan Mehmed Cihan Birlik, "Kaçamadıklarımız" adlı hikaye kitabını yayınladı. Bursa Orhaneli Türkan Sait Yılmaz Anadolu Lisesi Okul idaresinin davetiyle bir imza günü düzenleyen Birlik’e öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

İmza günü sonrası kısa bir açıklama yapan Mehmed Cihan Birlik, “Bursa Orhaneli Türkan Sait Yılmaz Anadolu Lisesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı 1. dönem yıl sonu etkinlik haftası programı dahilinde "Kaçamadıklarımız" kitabımızın imza törenini gerçekleştirdik. Okul Müdürümüz Sayın Mehmet Aktepe ve Müdür yardımcısı Sayın Cihat Çoban'ın gösterdiği misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ederim. Öğrencilerle keyif dolu, kitap kokusu tadında bir imza töreni oldu. Teşekkürler Orhaneli” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ