Türkiye'nin en çok satan elektrikli araç markası TOGG, Almanya'daki faaliyetlerine deva ediyor. Firmanın LinkedIn hesabından derlenen bilgilere göre TOGG, bir süredir Almanya özelinde bazı işe alımlar gerçekleştiriyor. Bu işe alımlar firmanın yakında Almanya'da Togg T10X satışlarına başlayacağına işaret ediyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl yapılan resmi açıklamalarda Togg'un 2025 yılında yurt dışı satışlarına başlayacağı doğrulanmıştı. Halihazırda TOGG, Almanya, Stuttgart'da çalışmak üzere ürün yönetimi, satış ve lojistik alanları için dört ilan listelemeye devam ediyor. Bu ilanların her birinde yüzün üzerinde başvuru yapılmışken firma, 2025 yılında Almanya'da satışlara başlamayı hedefliyor. Satışların Togg T10X'in yanı sıra T10F sedan modelini de içermesi bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada "Togg, 2025 yılının başında Almanya'ya adım atacak, Avrupa pazarına girmiş olacak" demişti. Togg, Avrupa hedefleri kapsamında Togg Europe GmbH'yı Almanya'da 2021'in mayıs ayında kurmuştu.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş ise geçtiğimiz ekim ayında yaptığı açıklamada "Burada, kesinlikle otomotiv endüstrisinin kalbine, yani Avrupa'ya gidiyorsunuz ve bunu gelecek yıl için planlıyoruz. Avrupa'nın, şu anda ilerleme hızlarında biraz daha fazla soru işareti olmasına rağmen, özellikle ülkemizin Avrupa'daki yenilenebilir enerji karmasında olması nedeniyle anahtar hareketliliğe kesinlikle inanıyoruz. Bu konuda en üst sıralarda yer alan ülkelerden biri olmak, bize liderlerden biri olma enerjisini ve cesaretini veriyor." ifadelerini kullanmıştı.