DEVA Partisi, il kongresinde yapılan seçimler sonucunda yeni yönetim kadrosunu belirledi. Kongrede, geçtiğimiz dönem İnegöl Belediye Başkan Adayı olarak tanınan Onur Metinbaş, parti üyelerinin oylarıyla önemli görevler için seçildi.

Onur Metinbaş, kongrede yapılan oylama sonucunda DEVA Partisi Bursa İl Başkan Yardımcılığı pozisyonuna ve aynı zamanda Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanlığı görevine getirildi. Bu seçimler, DEVA Partisi'nin İnegöl ve Bursa genelindeki stratejik hedeflerine katkıda bulunacak şekilde belirlendi.

İş dünyasında kazandığı deneyim ve bilgi birikimiyle tanınan Onur Metinbaş’ın, bu yeni görevlerde hem İnegöl hem de Bursa için önemli projelere imza atması bekleniyor. Metinbaş’ın sanayi, girişimcilik ve dijital dönüşüm konusundaki tecrübeleri, partinin bu alanlarda yapmayı planladığı projelere önemli katkılar sağlayacak.

DEVA Partisi İl Başkanı Tayfun Öztürk, kongrede yaptığı konuşmada Onur Metinbaş’ın yeni görevlerini takdirle karşıladığını belirtti. Öztürk, Metinbaş’ın partinin hedeflerine ulaşma konusundaki katkılarının büyük olacağına inandığını ifade ederek kendisine başarılar diledi.

Kongrede gerçekleştirilen bu seçimler, DEVA Partisi’nin Bursa’daki siyasi etkisini güçlendirme ve bölgesel projelerde daha etkin bir rol üstlenme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Onur Metinbaş’ın yeni görevleri, parti içindeki dinamikleri güçlendirecek ve bölgesel projelere ivme kazandıracak gibi görünüyor.

Kaynak: şerife öz