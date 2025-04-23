Siyah beyaz karede, küçük yaşlarına rağmen ciddi duruşuyla dikkat çeken Başkan Taban’ın o yıllardaki hali, görenleri hem duygulandırdı hem de geçmişe götürdü. Fotoğrafın, dönemin 23 Nisan kutlamaları sırasında çekildiği ifade edilirken, Başkan Taban’ın çocukluk yıllarına ait bu nostaljik görüntü sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Alper Taban, 1976 doğumlu olup, ilk, orta ve lise eğitimini İnegöl’de tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Taban, yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yapmıştır. 2000-2013 yılları arasında kurucusu olduğu telekomünikasyon firmasında yönetici olarak görev yapmış, 2005 yılında AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis üyeliği sonrasında, İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 2017 yılında İnegöl Belediye Başkanlığı'na seçilen Taban, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde de yeniden başkanlık görevine seçilmiştir