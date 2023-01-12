İnegöl doğumlu 8 yaşındaki İsmail Saba Seval, Kafkas yöresi halk oyunlarında çalınan enstrüman olan Doli’yi büyük bir ustalıkla kullanarak herkesi kendisine hayran bırakıyor. Türkiye’nin tanıdığı bir dans hocası olmak istediğini söyleyen küçük sanatçı, kendisini eğiten hocasının da gözbebeği oldu.

Geçtiğimiz günlerde Gazelli köyünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kış Günü etkinliklerinde herkesin dikkatini çeken Fevziye Köyü nüfusuna kayıtlı 3. sınıf öğrencisi İsmail Saba Seval, dans ve Doli eğitimini tamamlamak için haftanın belirli günlerinde ikamet ettiği Bursa’dan İnegöl’e geliyor.

Kemal ve Anna Seval çiftinin çocukları olan küçük sanatçı, çeşitli organizasyonlarda eline aldığı çalgıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hocası Enes Korkmaz’ın üzerine titrediği Doli sanatçısı, kendi yaş grubunda bu çalgıyı çalan tek kişi olmasıyla biliniyor.

İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği’nde devam eden çalışmalarında büyük aşama kat eden İsmail Seval, ileride dans hocalığı yapmak istediğini söyleyerek, “Küçük yaştan itibaren Kafkas müziklerini her duyduğumda büyük heyecan duyuyordum. Anne ve babam ilgimden dolayı beni Kafkas Folklor ve Kültür Derneği’ne kaydetti. Bursa’da oturmamıza rağmen ailem beni haftanın belirli günlerinde beni getirip götürdüler. Doli çalmayı çok seviyorum. Herkesin bana karşı büyük sevgi duyuyor. Büyüdüğümde en büyük hayalim, ülkemin en çok tanınan dans hocalarından biri olmak. Bana desteğini hiç esirgemeyen aile ve hocalarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.