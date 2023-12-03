İnegöl'den Filistin'e: "Asla umutsuzluğa kapılma!"

Cumartesi günü yapılan ve binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, ilçe halkı tarafından yoğun ilgi gördü. Çocukların çoğunlukta olduğu yürüyüşte İnegöllü çocuklar İsrail tarafından soykırıma uğrayan Gazze’li kardeşlerinin yanında olduklarını gösterdiler.

Saat 14:00'da başlayan program belediye meydanında toplanan kalabalığın saat kulesine doğru yürüyüşüyle başladı.

İnegöllü çocuklar, saat kulesinin önünde düzenlenen mitingde şiir okuyup, basın açıklaması yapıp ardından hep birlikte dua ettiler.

Yedi Hilal sancaktarlarından Cemal Yasir Yıldırım tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere değinildi: