Park alanı işgalleri, kaldırım işgalleri ve toplu taşımada yaşanan sorunları dile getiren Suat Savaş, “Toplu taşımada otobüslere sesli ve görsel uyarıcıların eklenmesi gerekiyor” dedi.

Savaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Tüm dünyada engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması, toplumlarda engelli kişilerin güçlendirilmesi amacı için 3 Kasım Dünya Engelliler günü kutlanmaktadır. Ülkemizde ve ilçemizde de engellilerin sosyal hayata kazandırılması ve sosyal hayat içerisinde yaşadığı zorluklara azaltmakla alakalı pek çok çalışma son yıllarda yapılıyor. Bu çalışmalar bazı bölgelerde daha ileri seviyelere taşınsa da bazı bölgelerimizde halen daha basit sorunlar bile çözüme kavuşturulmamış durumda. Maalesef İnegöl’ümüz de bu sorunların fazlaca olduğu şehirlerden birisi.”

ENGELLİ PARK ALANLARI İŞGAL EDİLİYOR DENETİM MEKANİZMASI İŞLETİLMELİ

“Öncelikle hepimizin bildiği gibi otoparklardan ve engelli araç park yerlerinden bahsedelim. İnegöl’ümüzde birçok otopark veya engelliler için ayrılan park alanları resmen işgal edilmekte. Duyarsız vatandaşlar araçlarını bu alanlara rahatlıkla park edebiliyorlar. Sonuç olarak da engelli vatandaşlarımız mağduriyet yaşıyor. İnegöl Belediyesinin binalar önüne mavi boya ile oluşturmuş olduğu engelli park alanları bile duyarsız vatandaşlar tarafından işgal ediliyor. Bu konuyla alakalı polis ve zabıta ekiplerinin denetim mekanizmasını işletip gerekli müeyyideleri uygulaması yine kaymakamlık aracılığıyla da sosyal farkındalık çalışmaları ile süreç desteklenmelidir diye düşünüyoruz.”

ENGELLİ VATANDAŞLARIIZIN ÖNÜNE BAŞKA ENGELLER ÇIKIYOR

“Park yeri işgallerini yine kaldırım işgalleri takip ediyor. Özellikle görme engelli vatandaşlarımız için kaldırım üzerine çizilen sarı çizgilerin artırılması ve birçok bölgede de onarılması gerekiyor. İnegöl’ümüzde yetkililer eğer cadde ve sokaklarımızı, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çevresi ile bahçesini incelerse dikkatlerini çekecek bir başka konu ise kaldırım üzerlerine çizilen bu sarı çizgilerin önüne konulan engeller olacak. Bu yolu kullanmak isteyen engelli vatandaşımızın önüne elektrik direği, otobüs durağı gibi engeller çıkıyor. Yine kaldırımların mimarisi ve yüksekliği de görme engelli vatandaşlarımız düşünülerek inşa edilmeli.”

OTOBÜSLERDE SESLİ VE GÖRSEL UYARICILAR ÇALIŞMIYOR

“İnegöl’de engelli vatandaşlarımızın yaşadığı önemli zorlukların başında da halk otobüsleri geliyor. Değerli İnegöl kamuoyu neredeyse her birimiz şahit olmuşuzdur. Birçok otobüsümüzün tekerlekli sandalye rampası çalışmıyor. Tekerlekli sandalye rampası çalışmayan otobüslere binmek isteyen engelli vatandaşlar, ancak diğer vatandaşların yardımıyla otobüse binebiliyor. Yine halk otobüslerimizdeki en büyük eksiklik sesli ve görsel uyarıcıların olmaması. Türkiye’nin birçok bölgesinde bu sistemler aktif işliyor. İstanbul ve Ankara’yı örnek gösterecek olursak durakların tamamında sesli uyarıcılar aktif. Bir sonraki durak ve gelinen durak tek tek sesli komutlarla söyleniyor. Yine görme engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatını kolaylaştıracak görsel uyarıcılar da fazlalıkla var. İnegöl toplu taşımasında bu büyük bir eksiklik olarak karşımıza çıkıyor. İNULAŞ’a, Büyükşehir ve İnegöl Belediyelerimize de bu konuyla alakalı iyileştirmeler yapılması gerektiğini belirtiyor ve basın açıklamamız aracılığıyla da talep ediyoruz.“

KURUMLAR ENGELLİLER İÇİN KOORDİNELİ ÇALIŞMALI

“Yukarıda bahsettiğimiz sorunlar her ne kadar çözümü basit olsa da halen daha eksiklik olarak engelli vatandaşlarımızın hayatını olumsuz etkiliyor. Bu sorunlar kurumlar arası topyekün çalışma ve mücadeleyle basitlikle çözülebilir. Yine vatandaşlarımızın da engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması ve onların sorunlarının anlanması adına farkındalık çalışmalarıyla bilinçlenmelidir. Bu vesileyle belirtmek isterim ki Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak biz engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye projelerimizle hazırız. İnşallah İnegöl’ümüz Saadet Partisi belediyeciliğiyle tanıştığı gün daha yaşanılabilir bir şehir olacak. Tüm ilçe halkımıza sağlıklı ve bereketli günler diliyorum.”