İnegöl Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Münür Samuk, mesleğinin 3. Yılında Cüneyt Arkın'ın başrol oynadığı Bizim Ev dizisinde rol aldı.
1996 ila 1998 yılları arasında 3 sezon yayınlanan dizide yaralanan Cüneyt Arkın'ın ameliyat olduğu bölümde rol alan Samuk, ekranlarda boy gösteren ilk İnegöllü doktor oldu.
Bizim ev dizisi
1996-1998 yılları arasında TGRT'de yayımlanan aile, macera ve duygusal türündeki Türk televizyon dizisidir. 3 sezondan oluşan dizi, 101. bölümü ile sona erdi.
Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ