

Öğretmenlik mesleğine 2 Kasım 1987'de Çorum Ticaret Lisesi'nde başlayan Serbest, burada 5 yıl Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaptı.1992'de Bilecik-Gölpazarı Lisesine atanan Serbest, 1997 yılında ise İnegöl Dörtçelik Endüstri Meslek Lisesi'ne atandı. Burada 7 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılından itibaren de Alanyurt 75.Yıl İlköğretim Okulu, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi ve Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Hacı Sevim Yıldız Eğitim Kampüsündeki Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'den 16 Temmuz 2021 tarihinde Okul Müdürü iken emekli olan Serbest, yaklaşık 3 yıldır Genç Gazete'de köşe yazarlığı, 92.4 Radyo Genç Ses Fm ve Süper Kanal İnegöl Televizyonunda Program Yapımcılığı, Sunuculuk ve Moderatörlük yapıyordu.

19 Aralık 2024 tarihinde Sınav Eğitim Kurumları Kurucusu Gıyasettin Bingöl tarafından İnegöl Özel Sınav Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevine getirilen Müslim Serbest'e gazetemiz olarak hayırlı olsun diyor, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki 34 yıllık bilgi, birikim ve tecrübesiyle özel okul yöneticiliğinde de başarılı olacağına inanıyoruz.

Kaynak: BÜLTEN