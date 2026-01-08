

1953 yılında kurulan kooperatifin bugüne kadar 12 bin 600 esnaf ve sanatkara kredi kullandırarak İnegöl ekonomisine önemli ölçüde finansal katkı sunduğunu belirten Tanhan, yalnızca 2025 yılı içerisinde 704 ortağa toplam 368 milyon 775 bin TL tutarında kredi kullandırıldığını ifade etti.

Devlet destekli kredi uygulamalarında yeni bir düzenlemenin hayata geçirildiğini de açıklayan Tanhan, S.S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle sağlanan Hazine faiz destekli işletme ve yatırım kredilerinde yıllık faiz oranının %25’ten %20’ye düşürüldüğünü duyurdu. Tanhan, faiz indiriminin, esnaf ve sanatkârların finansman yükünü azaltarak işletmelere önemli bir nefes aldıracağını vurguladı.

Kredi desteklerinden faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkârların bazı şartları taşıması gerektiğini hatırlatan Tanhan, başvuru sahiplerinin vergi dairelerine vadesi geçmiş borcunun bulunmaması ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim borcu olmaması gerektiğini belirtti.

Başkan Tanhan açıklamasının sonunda, “Esnaf ve sanatkârlarımıza 2026 yılında hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN