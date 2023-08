Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde İnegöllü genç girişimciler tarafından yat üretimi başladı. Japon devi Toyota’nın ilgisini çeken ve ilk yatlarını denize indirecek olan genç girişimciler, seri üretime geçerek her ay 1 yat üretmeyi hedefliyor.



2. OSB’de üretim yapmaya başlayan Hunters Yacht firması İnegöllü genç ağabey-kardeş tarafından kuruldu. Alperen ve Furkan Avcı tarafından başlatılan üretimle şuan 1 yatı denize indirecek olan firma, Japon devi Toyota tarafından takip ediliyor.

Üretim tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Hunters Yacht CEO’su Furkan Avcı ve Üretim Müdürü Alperen Avcı, hem firma hem de üretim aşaması tamamlanan yatla ilgili bilgiler verdiler.

Hunters Yacht CEO’su Furkan Avcı, “Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Benim adım Furkan Avcı. 16.07.2003 doğumluyum. Alperen Avcı, abim olur kendisi. Hunters Yacht firmasının kurucularındanız ikimizde. Çocukluktan beri hayalimiz olan bu yat üretimini Allah'a şükür babamız ve amcamızın desteğiyle ilk ekmeklerini yemeye başlayacağız inşallah. Arkamızda gördüğünüz ilk yatımız şu anda. İnşallah önümüzdeki Cuma günü suya indireceğiz. Şu anda fabrikamız üretiminde 5 tane teknemiz mevcut. Bu sene ilk hedefimiz 7 tekne yapmak. Önümüzdeki senede hedefimiz, inşallah ayda birer tane tekme yapmak üzere. Bu yola başlarken ilk hedefimiz, mobilyada olduğu gibi her zamanki gibi ihracat yapıp, ülkemize döviz kazandırmak. Yaptığımız kaliteli ürünlerin şu şekilde. Dedemizin 1969 yılında kurup, 54 yıllık süreçte bugünlere gelen firmayı, biz kendimiz araştırmalarımızın sonucunda bu yat sektörüne girmeye ailemizi ikna ettik. Şu anda yat sektöründe en büyük problem duyulan konu, mobilya sektörü. Bunu duyduk, bunu duymamız bize daha çok heyecan verdi. Kendimiz mobilyacıyız, daha güzel şekilde, daha detaylı şekilde üretim yapabiliriz” dedi.

Önümüzdeki yıl ayda birer tane tekne üretmeyi hedeflediklerini söyleyen Avcı, “İkimizin de genç girişimci olarak büyük hayalleri var. Şu anda 12 metre projemiz mevcut. Onun haricinde bunun yanında 18 metre projemiz şu anda devam ediyor. Allah'ın izniyle güzel şeyler başaracağız. Hepinizin destekleriyle güzel yerlere geleceğiz inşallah. İçerde yapılan ve bu teknemizin şu an satışı yapılmadı. Sebebi şu; bunların hepsini şu anda kendi bütçemizle yapıyoruz. Bunların hepsinin testleri yapıldıktan sonra satışa çıkarmayı planlıyoruz. Sebebi ise şu; bu işleri yapan çok firmalar var. Projeden yapmaya başlıyorlar. Her geçen gün ülkemizde maliyetler değiştiği için sonuçlar güzel elde edilmiyor. Bunun için bütün her şeyini bitirdikten sonra, testlerini yaptıktan sonra satışı o şekilde yapacağız. Partner firmamız şu anda şu şekilde; Toyota ile görüşmelerimiz var. Allah'ın izniyle şu anda fabrikamıza 3 kişi geldi. Üçüncü sefer geldiler. Ayın 15'inde buraya tekrar Japonya elçisi gelecek. Eğer onlarla anlaşma sağlayabilirsek yüzde 90 olarak şu anda kağıt üzerinde her şeyiniz tamam. Sadece suda nasıl durduğunu, nasıl gittiğini, sancak mı iskele mi yaptığını hepsini görmek istiyorlar. Onları da gördükten sonra umarım güzel bir anlaşma sağlayacağız. Sanayi ve Ticaret eski Bakanımız Mustafa Varank bey geçtiğimiz Pazar günü buraya geldi. Bizler ziyaret ettiler, çok memnun olduk. Kendisi genç girişimcilere, üretime çok değer veren bir insan. Bizi de kırmadı. Davetimize icabet etti. Onlara teşekkür ediyoruz. Ben bu sektörde yaşı genç olan başka bir girişimci görmedim. Türkiye’de zaten bu sektöre başlamadan önce 2 yıl boyunca abimle birlikte Türkiye’deki tüm üreticilere tekne alacağız mantığıyla gittik. Fabrikaların üretimlerini görmek için. İnsanların bütün eksikliklerini, nerede yanlış yapıyorlar, nasıl yapıyorlar hepsini not aldık. Bu sektöre girmeden önce zaten o aldığımız notlarla beraber bütün eksiklikleri gidererek bu teknemizde onu uyguladık” diye konuştu.