Son 8 takım arasında olan Gazipaşa Ortaokulu Futbol Takımı, grup maçlarında Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu’nu Osman Enes Şimşek, Kayra Mermer ve Eymen Dursun’un attığı gollerle 3.0 yendi. İkinci maçında Antalya Mecdude Başakıncıoğlu Ortaokulu’na 2-0 mağlup olan temsilcimiz, gruptaki üçüncü ve son maçında Samsun 23 Nisan Ortaokulu ile karşılaştı. Ahmet Eymen Mete ve Eymen Dursun’un attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan okulumuz grup aşamasını geçip adını Türkiye Yarı Finaline yazdırdı ve 4 okuldan birisi oldu.

Yarı finalde Trabzon Yol-İş Sendikası Ortaokulu ile karşılaşan ekibimiz normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonucu rakibini 4-3 yenerek Türkiye yıldız erkekler futbol kategorisinde finale kaldı.

196 okulun katıldığı organizasyonda İnegöl Gazipaşa Ortaokulu yarın oynayacağı final müsabakasında Antalya Mecdude Başakıncıoğlu Ortaokulu ile Düzce Stadı’nda karşılacak. Galibiyetle ayrıldığı taktirde 2 yıl önce kazanmış olduğu şampiyonluğu tekrar etmiş olacak. Okulumuza şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz.

İnegölspor Altyapı Antrenörleri Fatih Türkmen ve Uğur Uyar başında bulunduğu, çoğu kulübün altyapısında oynayan, ayrıca Kafkasspor ve Kurtuluşspor'dan da sporcuların bulunduğu Gazipaşa Ortaokulu futbol takımı tebrik eden İnegölspor yönetim kurulu, "Adını finale yazdıran hocalarımızı ve tüm sporcularımızı tebrik ederiz" ifade edildi.