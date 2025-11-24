Doğa yürüyüşü yapan Rıfat Özkan, arkadaşıyla birlikte baraj kenarında dolaştığı sırada bir ağacın üzerinde uçmakta zorlanan kuşu fark etti. Kuşa yaklaşan Özkan, hayvanın ayağının olta misinasına dolandığını görünce hemen müdahale etti. Genç, misinayı keserek mavi balıkçılı bulunduğu yerden kurtardı.

Özkan, yaralı kuşu daha sonra İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim ederek tedavi altına alınmasını sağladı.
Doğasever vatandaşların duyarlı davranışı, bölgedeki vahşi yaşamın korunması açısından takdir topladı.

Kaynak: Mehmet Sevinç