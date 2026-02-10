Tiryaki Agro ile Savola Group stratejik bir ortaklığa imza attı. Anlaşma kapsamında, Tiryaki Agro'nun iştiraki olan Tiryaki Anadolu, bitkisel yağ markalarını bünyesinde barındıran Savola Foods Türkiye'nin tamamını satın aldı. Satın alma işleminin yaklaşık 1,5 yıl süren stratejik görüşmelerin ardından tamamlandığı bildirildi.

YUDUM EL DEĞİŞTİRDİ

Kuruluşunun 60. yılını kutlayan Tiryaki Agro, bu adımla perakende bitkisel yağlar sektöründe önemli bir hamle gerçekleştirdi. Söz konusu anlaşma ile "Yudum" markalı ayçiçeği yağlarının yanı sıra zeytinyağı segmentinin önde gelen markalarından "Yudum Egemden" zeytinyağları Tiryaki Anadolu'nun ürün portföyüne dahil oldu.