Fuarda, Şimşek, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı ve keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

"Kolye" Kitabına Yoğun İlgi

Lütfü Şimşek, yeni kitabı "Kolye" ile ilgili yaptığı açıklamada, İnegöl Belediyesine teşekkür etti ve fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese minnettarlığını dile getirdi. Geçtiğimiz yıl da yerel yazarlar için stand açıldığını belirten Şimşek, “Bu yıl da bizleri kitap severlerle buluşturdukları için teşekkür ederim. İnegöl halkının kitap sevgisi her geçen gün daha da artıyor,” diyerek fuara gösterilen ilgiyi vurguladı.

Şimşek, "Kolye"nin ilk kitabı gibi gerçek yaşamdan kesitler sunduğunu belirterek, “Kitabımda sadece kendi hikayemi değil, aynı zamanda dostlarımın, tanıdıklarımın ve hayatımda iz bırakmış kişilerin yaşam öykülerini de paylaşıyorum. Geçen yıla göre kitaplarımıza gösterilen ilgi oldukça arttı," dedi. *"Kolye", İnegöl'den başlayıp Türkiye'nin dört bir yanına yayılan bir hikaye sunduğunu anlatan Şimşek, kitabında yerel siyasetçilerden sokak çocuklarına, esnaftan öğretmenlere kadar birçok farklı karaktere yer verdiğini ifade etti. Şimşek, kitabını “hüzünlü ama neşeli” bir şekilde tanımlayarak, “Kolye’nin taneleri gibi, küçük ama parlak anılarla dolu,” diye ekledi.

Kitabın insanları düşündüren ve duygusal olarak derinden etkileyen bir anlatıma sahip olduğunu belirten Şimşek, "Kolye"nin içinde kaybedişlerin, yeniden buluşmaların, aşklar ve yaşamın içindeki küçük ama değerli anların yer aldığını söyledi. Ayrıca, yazdığı kitaplarla iş insanlarının kültür ve sanat etkinliklerine daha fazla katkı sağlamasına örnek olmayı umduğunu ifade etti.

İnegöl 8. Kitap Fuarı, yazarların eserlerini tanıttığı ve kitapseverlerle buluşturduğu önemli bir etkinlik olarak öne çıktı. Lütfü Şimşek'in "Kolye" adlı kitabı ise fuarda büyük ilgi gördü.