Cuma mahallesindeki vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için ekibimle çalışacağım diyen Hasan Özesen, “45 yıldır ikamet etmekten büyük mutluluk duyduğum Cuma Mahallemize hizmet etmek için 'bende varım' demek için aday olduğumu açıklıyorum. Mahalleme daha iyi hizmet etmek için ekibimle çalışacağım. Halkımız takdir eder, bizlere mührü almayı nasip ederse, çok güzel ve herkesin faydalandığı bir muhtarlık dönemini hep beraber yaşayacağımızı umut ediyorum. Mahallemizin ihtiyacı olan taze kanı, yıllardır mahallenin ihtiyaç duyduğu hizmeti, vatandaşla iç içe bir şekilde mahallemize sunmak için adaylığımı açıklıyorum. Mahallemizin bir evladı olarak, mahallemiz için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen ekibimle birlikte hizmet etmeye geliyoruz. İnegöl'ün en köklü mahallelerinden olan Cuma Mahallesini tarihine yakışır bir şekilde yeniden, el ele kalkındırmak için oylarınıza talibim. Sorunları biliyoruz ve bu sorunların çözümü için siz değerli mahalle halkımızdan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oylarınızı bekliyorum” dedi.

CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIM

Özesen açıklamasını şöyle sürdürdü;

“İnegöl belediyesi ile başladığım memuriyet hayatımda çeşitli kademelerde görev yaptım ve Bursa büyükşehir belediyesi İnegöl itfaiye müdürlüğünde hizmetimi sürdürdüm. 30 yıllık memuriyet görevimde vatandaşlarımızın canını, malını kurtarmak için canımı hiçe sayarak çalıştım. Bundan sonraki süreçte de mahalle sakinlerimizin canı ve malını korumak, huzurunu sağlamak, hizmetlerin gelmesine önayak olmak için canla başla çalışmak istiyorum.”

“Muhtar sözüne muteber edilen kişidir. Muhtar köyünün, mahallesinin kanaat önderidir. Muhtar, devletin kulağı, milletin dilidir. Muhtar bulunduğu mahallenin, evin aile reisidir, sahibidir, babasıdır, kardeşidir. Muhtarlarımızın sorumluluğu ve yükümlülüğü büyüktür. Yani en ücra köşede olan vatandaşımız bile devletin yanında olduğunu hissederse devlet o kadar güçlü demektir. Demokrasinin güçlü olması demek, halkın nabzının en ücra köşede tutulabilmesi ve derdinin dikkate alındığının vatandaş tarafından hissedilebilmesini kastediyorum. İşte muhtarlık müessesinin önemi burada ortaya çıkıyor. Muhtarlarımız bir taraftan devletin en ücra köşedeki temsilcisi olarak devletin varlığının orada hissedilmesi, devletin kanununun, nizamının orada uygulanması ve ihtiyaç duyulduğunda vatandaşın her ihtiyacına koşan bir devlet anlayışının orada sergilenmesi açısından muhtarlarımızın değeri çok büyük. Muhtarlarımız bulunmuş olduğu mahallede devletin kurallarının uygulayıcısı, emniyet güçlerimizin yardımcısı ve ihtiyaç sahibi insanlara el uzatan bir melektir. Çünkü o mahallenin halkını en iyi tanıyan muhtardır. 1829’lu yıllardan başlayan bu kurumsallaşma, muhtarlık müessesesinin Türk demokrasisi içerisinde yerleşmesi ve halkın seçimlerde oy kullanarak yönetime katılma kültürünün yerleşmesinde muhtarlık kurumu son derece önemli. Dolayısıyla halkın sesi olarak halkın dertlerini dinleyen onlara tercüman olan kişiler olarak demokrasinin yerleşmesinde muhtarların çok önemli rolü var. Ben ve ekibimle bu yola baş koyduk. Gece gündüz 7/24 demeden elimizden geleni yapmaya hazırız. İçinizden biri, Mahallenizin sesi olmak için cuma mahallesi muhtar aday adayı olarak karşınıza çıkmış bulunmaktayım.”

HASAN ÖZESEN KİMDİR?

12.03. 1971 doğumluyum. İlköğretimimi İnegöl Gazipaşa İlkokulunda orta ve lise eğitimimi İnegöl lisesinde bitirdim. Anadolu Üniversitesi halkla ilişkiler fakültesi mezunuyum. 1993 yılından beri İnegöl belediyesi ve Bursa büyükşehir belediyesinde çeşitli kademelerinde görev yaptım. Çocukluğum gençliğim ve halen hayatımı Cuma mahallesinde idame ettiriyorum. Evli ve 2 çocuk babasıyım.