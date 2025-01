İnegöl’de Mobilya Sanayi Bölgesi, Ağaç İşleri, Organize sanayi bölgeleri ve ilçenin etrafında yer alan kırsal mahallelerde de faaliyet gösteren kereste firmaları düzenli bir site kurulması için görüşmelerini hızlandırdı.

İnegöl Belediyesi ve İTSO’ya, Keresteciler Sitesi kurulması noktasında taleplerini ileten işletmeciler, yaşadıkları sorunları ve kereste firmalarının düzensizliği nedeniyle ilçeye verilen zararları tek tek dile getirdiler.

İnegöl’de kerestecilik faaliyetinde bulunan Rasim Erdem, Türkiye’nin en önemli mobilya üretim merkezi olan İnegöl’de kerestecilere ait bir sitenin olması gerektiğini söyledi.

SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA ÜRETİM YAPIYORLAR!

İnegöl’de ki kerestecilerin yer sorunu başta olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya olduklarını ifade eden Erdem, “Dünyaya mobilya üreten bir ilçede kerestecilerimiz 300-500 m2 alanlarda sağlıksız koşullarda üretim yapıyorlar. İnegöl ve bölge illerden gelen tomruklar büyük araçlarla sanayi içerisine geliyor. Caddelerimiz oldukça dar. Tomrukların boşaltılması bir dert, tomrukların ve işlenen kerestelerin depolanması bir dert. Nakliye sorunları ve şehir içi trafiğine verdiği zararlar ise gün geçtikçe büyüyor. Bunun yanı sıra iş kazası riskleri de ortaya çıkabiliyor” dedi.

“BAŞKA ÇAREMİZ YOK”

İnegöl’de nakliyeciler için düşünülen site projesinin bir benzerinin de keresteciler içinde düşünülmesi gerektiğini söyleyen Erdem, “Mobilya İnegöl için ne kadar değerli ve önemliyse, lojistik sektörü kadar kereste sektörü de o kadar değerlidir. İnegöl’ümüzü yönetenler hammadde sorununu ortadan kaldıran firmalarımıza yönelik bir çalışma yapması gerekiyor. Sanayiye girdiğinizde her yerde tomruk ve kerestelerin düzensiz bir şekilde her yere bırakıldığını görüyorsunuz. Çünkü başka çaremiz yok. Bakın tarım arazileri kereste depolarına dönüştü. Domates, biber ve patates ekilmesi gereken yerler tomruk ve kereste depoları haline geldi. Buna mutlaka çözüm bulmamız gerekiyor” dedi.

“İNEGÖL SANAYİSİ FERAHLAYACAK”

İnegöl’ün tozla kaplanan bir şehir olduğunu söyleyen Erdem, “Şehrin doğu yakasında Ankara karayolu üzerinde ya da Hayvan Pazarı veya Cerrah bölgesinde bir site yapılması durumunda İnegöl sanayisi birçok açıdan ferahlayacak. Yine ciddi bir toz bulutu ortadan kalkacak. Hem sağlık hem de görsel anlamda çok ciddi kazanımlarımız olacak. Bizler hem İnegöl’ün hem de ilçenin lokomotif sektörlerinden biri olan kerestecilerin bunu hak ettiğine inanıyoruz” dedi.

BELEDİYEYE CİDDİ BİR YÜK!

İnegöl ormanlarından gelen yüksek tonajlı araçların ilçenin yollarını bozduğunu ve kirlettiğini söyleyen Erdem, “İlçeye her gün mobilya ve hammadde yüklü yüzlerce TIR ile tomruk yüklü kamyonlar giriyor. Bu nedenle yollarımız kısa sürede bozuluyor. Sanayimizin her yeri çukurlarla dolu. Bu belediyemize de ciddi bir yük demek. Yine tomrukları yükleyip ormanlardan gelen kamyonlarımız orada ki çamuru ilçeye getiriyor. Ben gereken her şeyi gerek İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban’a gerekse de İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ’a sözlü olarak aktardım. Yetkililerimizden gerekenin yapılması noktasında ricada bulunuyorum. Keresteciler Sitesi’nin kurulması noktasında bir çalışma istenmesi durumunda üzerime düşen neyse yapmaya hazırım” şeklinde konuştu