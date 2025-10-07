İnegöl Vehbi Koç İlkokulu 2/A sınıfı öğrencisi Mira Asel Evren, sınıf başkanlığı seçiminde fark yaratan bir vaatte bulundu. Mira Asel, başkan seçilmesi durumunda arkadaşlarını Kafkasspor formalarıyla iç saha maçına götüreceğini söz verdi.

Verdiği sözü tutan Mira Asel, seçimi kazandıktan sonra sınıf arkadaşlarını Kafkasspor’un Kartal Bulvarspor karşılaşmasına götürdü. Minik taraftarlar, tribünde yerlerini alarak maç boyunca büyük bir heyecan yaşadılar.

Sahadaki mücadeleye kalpleriyle ortak olan 2/A sınıfı öğrencileri, Kafkasspor’un aldığı galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı.

Kafkasspor Kulübü olarak sporu seven, sözünü tutan, arkadaşlarına örnek olan Mira Asel’i ve öğretmenlerini yürekten tebrik ediyor; geleceğin bu güzel kalplerine, “Kafkasspor ruhunu tribünde hissettikleri” için teşekkür ediyoruz.