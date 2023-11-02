Bursa İnegöl'de beyin tümörü teşhisi konulan 11 yaşındaki Zehra, yaşam savaşı veriyor.
11 yaşındaki Zehra'ya beyin tümörü teşhisi konuldu. Hastane hastane gezerek kızına şifa arayan aile, günden güne eriyen kızlarına çare bulamıyor. Bugünde fenalaşan Zehra, Ambulansla Hastaneye kaldırıldı.
Kızının gözleri önünde yaşam savaşını gören anne, çaresizce gözyaşlarına boğuldu. İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Zehra, Ambulansla Şehir Hastanesi Yoğun Bakım ünitesine sevk edildi.
Zehra'nın şifa bulması için Sağlık Bakanlığının devreye girmesi bekleniyor.
Haber Merkezi