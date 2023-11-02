İstanbul'da bir müşteri, aldığı kredi kartı için 473 lira aidat ücreti ödemesi gerektiğini fark ederek Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu ve bu ücretin iadesini talep etti. Tüketici Hakem Heyeti, aidatsız kredi kartı seçeneğinin sunulmadığını kanıtlayamayan bankanın müşteriye aidatı iade etmesine karar verdi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu olayı değerlendirerek bankaların tüketicilere iki alternatif sunmakla yükümlü olduklarını belirtti.

Mahmut Şahin, bankanın müşterisine aidatsız kredi kartı seçeneğini sunmadığını ispat etmek zorunda olduğunu vurguladı. Bankanın, tüketicinin tercihini belirlerken sunduğu seçenekleri kanıtlamakla sorumlu olduğunu ifade etti. Bu durumda, Hakem Heyeti'nin aldığı karar, bankanın yalın kart alternatifini sunamadığını kanıtlamış ve müşteriye aidat iadesi sağlamış oldu.

Şahin ayrıca, bankaların 2014 yılına kadar tüketicilerden kredi kartı aidatı alamadığını hatırlattı. Ancak, 2014 yılında çıkan bir kanunla bankalara bu hakkın tanındığını söyledi. Ancak, bu hakkı kullanabilmeleri için bankaların tüketicilere iki alternatif sunmaları gerektiğini belirtti. Birincisi, aidatlı kredi kartı seçeneği iken diğeri aidatsız yalın kart seçeneği olarak tanımlandı. Tüketiciye bu seçeneklerin açıkça sunulması ve tercih hakkının tüketiciye bırakılması gerektiğini söyledi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kredi kartı aidatlarına ilişkin her ay yaklaşık 500 şikayet aldıklarını belirtti. Şahin, bankaların aidatsız veya aidatlı kredi kartı seçeneği sunmadığı durumlarda, tüketicilerin aidatların geriye dönük son 10 yıl için tamamen iade edilebileceğini açıkladı. Bu konuda tüketici haklarını korumak isteyen kişilerin Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmanın yeterli olduğunu vurguladı.

Kartal Tüketici Hakem Heyeti'nin aldığı kararın gerekçe bölümünde ise bankanın tüketiciye sunduğu kredi kartının kanun gereği ücretsiz olması gereken bir kart olmadığına ve tüketiciye sözleşmenin tüm sayfalarını okuma imkanı verilmediğine dikkat çekildi. Ayrıca, sözleşmenin bir örneğinin tüketiciye verilmediği belirtildi. Bu nedenle tüketici talebinin kabul edilerek aidat iadesine karar verildi.

Bu karar, tüketici haklarının korunması ve bankaların tüketiciye daha fazla şeffaflık sağlaması gerekliliğini vurguluyor. Tüketicilere sağlanan haklar, tüketici hakem heyetleri aracılığıyla korunmaya devam ediyor.