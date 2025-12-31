Daha önce de aynı duyarlılığı gösteren Aslıhan, bu davranışıyla iyiliğin ve dayanışmanın süreklilik gerektiren bir değer olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Küçük bir kalpten çıkan bu büyük iyilik hareketi, herkese insanlığın yaşının olmadığını hatırlattı.

Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Alay Ergin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

“Bu yaşta sergilenen bu duyarlılık hepimiz için çok kıymetli. Aslıhan evladımıza ve ailesine teşekkür ediyor, bu örnek davranışın toplumda dayanışma ruhunu güçlendireceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aslıhan Karakurt’un bu anlamlı bağışının Filistin’deki kardeşlerimize umut olması temennisiyle…

Kaynak: BÜLTEN