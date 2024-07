Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfında eğitim gören İnegöllü minikler, İshakpaşa Cami önünde bir araya gelerek Filistin’e destek verdiler.

Öğlen namazı sonrasında cami bahçesinde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla ‘Kahrolsun İsrail’ sloganı atan öğrenciler, Filistin’e destek verdi.

Burada öğrenciler adına bir açıklama yapan AGD İnegöl Şubesi Kaşif Öğrencisi Mustafa Salih Albayrak, “Bugün burada Gazze’de 7 Ekim’den beri devam eden soykırım dolayısı ile toplandık. 23 Temmuz 2024 itibarıyla o tarihten bu yana yaklaşık 50 bin şehit verildi. Bunun yaklaşık 16 bini çocuk. 100 bin de yaralı var. Ve her geçen saat bu sayılar artmaya devam ediyor. Yani biz burada şu an bu açıklamayı yaparken bile bu sayılar artmaya devam ediyor. Çocuklar olarak burada toplandık. Oyun oynamak için değil. Oyunu bozmak için buradayız. Bizim ellerimiz kalem tutarken, kitap tutarken, play station tutarken, Gazzeli çocukların elleri anne babasının parçalanmış bedenlerini tutmasın diye, Gazzeli çocukların elleri, elleri olsun diye. Gazzeli çocuklara Türkiye’nin anne babaları destek olsun, çocukları da destek olsun diye. Bugün buradan diyoruz ki; Çocuklar farkında, zafer yakında. İsrail’in koruyucusu Amerika’nın, Türkiye’de bulunan üslerini istemiyoruz. Ey büyüklerim, ey yöneticilerim; biz ülke olarak bu vebale ortak olamayız. Orada yaşayanlar sizin çocuklarınız olsa elinizden geleni yapmaz mıydınız? Hesap yapar mıydınız çocuklar ölürken? Bakın biz çocuklar bile haykırıyoruz: Çocuklar meydanda, zafer yakında! Şimdi “oyun” zamanı: bu oyunda alışveriş yaparken paralarımız hiçbir zaman zalimlere gitmeyecek. Bu oyunda, İsrail’i çok seven Amerika, ona “oynaması” için kendi bahçesinden bir yer verecek. Bu oyunda, ümmetin bütün çocukları Mescid-i Aksa’nın bahçesinde özgürce oynayacak. Bu oyunda oyun yok, oyunu bozmak var. Şimdi biz çocuklar haykırıyoruz ve diyoruz ki: Biz oyuna değil, bozmaya geldik.” Dedi.

Muhabir: İbrahim uslu