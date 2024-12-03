3 Aralık Dünya Engelliler Günü sade bir törenle kutlandı. İZED Başkanı Halil Peynirci ve yönetim kurulu üyeleri Atatürk anıtına çelenk sundu.

Burada bir konuşma yapan Başkan Halil Peynirci, "Özel çocuklarımız 1 gün değil 365 gün sevgi ve şevkate ihtiyaçları vardır. Rehabilitasyon, rehberlik merkezi ve engeller okulumuz ile sivil toplun örgütleri olarak bi 7/24 onların yanındayız. Siyasilerimize, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza bize verdikleri destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününe özel sürpriz ise Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri tarafından yapıldı. Okul yönetimi tarafından başlatılan kampanyaya harçlıklarını biriktirerek katılan öğrenciler, aldıkları 5 adet akülü tekerlekli sandalyeyi Kaymakam Eren Arslan'i ve Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin'in katıldığı törende İnegöl Zihinsel Engelliler Derneğine bağışladı.

Sandalyeleri teslim alan

Peynirci, okul müdürü Ahmet Yakışıklı ve öğrencilerine teşekkür ederek, bu davranışın örnek alınmasını istedi.