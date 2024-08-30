İnegöl'den Çorum'a mobilya getiren Tugay Çelik'in kullandığı 16 KRJ 19 plakalı kamyonet, Çorum-Ankara Karayolu üzerindeki Şeker Fabrikası yakınlarında park halinde bulunan Cemal İ.'ye ait 19 ADR 489 plakalı tıra arkadan çarptı.
Olayın bildirilmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hemen olay yerine gönderildi.
Kazada kamyonette sıkışan sürücüyle birlikte Ercan Yılmaz ve Turgut Ceğil, olay yerinde yaşamlarını yitirdi.
Çorum Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na götürüldü.