İnegöl Mobilyacılar Odası eğitim programlarına devam ediyor. Salı akşamı Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda Uluslararası Ticaret Uzmanı Erkan Atalayın tarafından ‘Mobilyada İhracat Fırsatları’ konulu seminer gerçekleştirildi.



Kış dönemini eğitim faaliyetlerine ayıran İnegöl Mobilyacılar Odası, 5.eğitim programını ihracat üzerine gerçekleştirdi. Uluslararası Ticaret Uzmanı Erkan Atalayın ‘Mobilyada İhracat Fırsatları’ konulu semineri Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda verdi.

BİZ NE İŞ YAPIYORUZ?

Seminer öncesi konuşan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan; “Eğitim faaliyetlerine devam ediyoruz. Bundan önce 4 farklı konuda eğitim vermiştik. Bu 5.si olacak. Eğitimi önemsiyoruz. Bazen siz ne iş yapıyorsunuz diyorlar. Buyurun gelin eğitim yapıyoruz. Bu eğitimlerimizi oda üyelerimiz için yapıyoruz. Destekleri anlatıyoruz, satış sonrası hizmetleri anlatıyoruz, maliyet hesaplama tekniklerini aktarıyoruz. Bugün de ihracat konusunda uzmanı oda üyelerimiz ile buluşturuyoruz ancak katılımın daha da fazla olması gerekir. Üyelerimiz daha ilgili olmalılar” dedi.

4 ÜYEDEN BİRİ İHRACATÇI

2023 yılına ilişkin ihracat rakamlarını çıkardıklarını kaydeden Ayhan; “50 milyon dolara yakın ihracat yaptık geçen yıl da. Her yıl 15-20 üyemiz esnaflıktan çıkıp artık şirketleşiyor ve Ticaret Sanayi Odası’na geçiyor. İhracat ile büyüyorlar. 2018 yılından beri odamız kanalıyla ihracat yapılabiliyor. 2019 yılında 169 üyemiz ihracat yaparken bu sayı 439’a yükseldi. 1750 üyemiz var. Neredeyse her 4 üyemizden biri ihracat yapıyor. Bu bizim adımıza büyük bir gurur” dedi.



İHRACATTA 10 ÖNEMLİ BAŞLIK

Uluslararası Ticaret Uzmanı Erkan Atalayın da ; “İnegöl Mobilyacılar Odası’na teşekkür ediyorum. Bizler bildiklerimizi paylaşma, özellikle mobilya ihracatında yaşadıklarımızı aktarma konusunda kendimizi sorumlu kabul ediyoruz. Bize bu fırsatı verdikleri için tekrar teşekkür ediyorum. İhracatta bize yol gösterecek 10 önemli başlık var. Bunları sıralarsak dünyada politik ve ekonomik durum, Türkiye ekonomisinde kırılganlık, ekonomik istikrarsızlık ve volatilite, farkındalık, dünyada mobilya üretimi ve ihracatının geldiği nokta, ülkelerde ithal ikamesi bakış ve yerel üretim, Türkiye için SWOT(güçlü, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler), iş yaparken klasik yöntemlerden özele geçiş, yöntem değişimi, Türkiye mobilyasına biçilen rol, acil öncelikli planlar, gümrük duvarlarını aşmak için yerinde imalat” dedi.



FUARLAR ÖNEMLİ

Fuarların önemine dikkat çeken Atalayın, şöyle devam etti: “İnegöl’ün fuar hikayesini iyi bilenlerdenim. Perşembe Pazarında başlayan fuarları da hatırlarım. Açık pazarda mobilya tanıtımından gelindi bugünlere. Dua ederdik yağmur yağmasın diye. İnegöl’ün doğasında mobilya kültürü var. Limanlara yakın, ağaç endüstrisi için müsait bir yer. Yapmamız gereken kabuğumuzu kırmak değil, kabuğu kırdık içinden çıkamıyoruz bir türlü. 750 milyon dolar ihracat değerli ama yeterli mi? Daha fazla olmalı. İhracat birimi son nokta. Oraya gelene kadar üretim var, tasarım var. Bunlar da kaliteyi yakalamadan ihracatta başarılı olamayız. Dönüp üretimimize bakalım, AR-GE’mize bakalım. Türkiye’nin turizm gelirlerindeki yükselişi örnek almalıyız. Kişi başı turist harcaması 400 $, 600 $ iken geçen yıl 1000 $’a yükseldi. Mobilyada da ürün başı fiyatlarımızı arttırmak zorundayız. Bu da marka olmaktan geçiyor”