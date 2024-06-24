İnegöl’de merkezde yaşanan yoğunluk nedeniyle birçok mahalle ve cadde de hizmete giren PTT, şubeleri kapatmaya başladı. Ertuğrulgazi Caddesinde özellikle mobilyacı esnafına hizmet veren PTT Şubesi hizmete kapatıldı. Bayram tatili dönüşü PTT şubesine giden esnaflar şok oldu.



2011 yılında hizmet vermeye başlayan Mobilyacılar PTT Şubesi, iddiaya göre Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü tarafından tasarruf tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde birçok şube gibi kapatıldı. Bayram öncesi hizmet veren şube 15 Haziran 2024 itibariyle kapatıldı. Bayram tatili dönüşünde hizmet almak için şubeye giden mobilyacı esnafı, şubenin kapatıldığını görünce şok oldu. Kapısına “Mobilyacılar PTT Şubesi 15/06/2024 tarihinden itibaren kalıcı olarak kapatılmıştır” yazı asılan şubenin kapatılmasına esnaflar tepki gösterdi. Merkezde yaşanan yoğunluk nedeniyle Ertuğrulgazi Caddesindeki şubenin kendileri için büyük önem arz ettiğini söyleyen esnaflar, iş yoğunluğu nedeniyle merkez yerine kendilerine yakın olan şubenin yeniden açılmasını istediler.