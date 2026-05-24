Mantar toplamanın sadece hevesle yapılacak bir iş olmadığını ifade eden Öztürk, bunun bilgi ve tecrübe gerektirdiğini vurguladı.

Doğada görülen her mantarın masum olmadığını belirten Öztürk, tecrübesi olmayan vatandaşların mutlaka bilen kişilerle birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Tek başına mantar toplamaya giden vatandaşlara da dikkatli olmaları çağrısında bulunan Öztürk, telefonlardan mantarın fotoğrafının aratılarak bilgi edinilmesi gerektiğini ifade etti.

Ormanların huzurlu olduğu kadar dikkat isteyen yaşam alanları olduğunu da belirten Öztürk, ayı, domuz ve diğer yabani hayvanlara karşı tedbirli olunması gerektiğini kaydetti. Vatandaşlara doğaya saygılı olmaları ve bilinçsizce toplama yapmamaları çağrısında bulunan Öztürk, "Bazen bir mantar sofraya lezzet değil, pişmanlık getirir… UNUTMAYIN: Her mantar çok lezzetlidir… Bazılarını sadece bir kere yersiniz.”