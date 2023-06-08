Yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Garip, "Değerli İlçe Halkımız kıymetli Basın Mensupları öncelikle İnegöl Muhtarlar Dayanışma Derneği adına sizleri Sevgi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Muhtar hiç bir siyasi güç veya bir topluluk tarafından belirlenmeyen kendi ismi ile Aziz Milletin destekleriyle seçilen demokrasinin uç beyleri olarak görev yapmaktadır. Derneğimize mensup olan Tüm Muhtarlarımızın görevlerini layıkıyla yaptığını, elinden geleni yapmaya çalıştığını biliyoruz. Muhtarlık kurumu sadece bir makam olmadığı gibi kişinin ailesinden sevdiklerinden sosyal yaşamından fedakarlık ederek aziz milletimize hizmet etmek için çalışmalar yürütmektedir. Zaman zaman Muhtarlarımıza yapılan haksızlıklar ve saygısızlıklar olmaktadır! Bizler her zaman Mahallelerimizde değer katmak için Mahallelerimizin menfaatleri için isteklerde taleplerde bulunuyoruz. Hiçbir şahsi arzumuz yoktur! Gerek Mahallelerde Muhtarlık seçimlerinde gerekse Muhtarlarımızın birlik içerisinde olduğu Muhtarlar derneğinin kongre süreçlerinde geçmiş dönemlerden bu yana yapılan yanlışlıklar artık tüm Muhtarlarımızı rahatsız etmektedir. Bizler nasıl aziz Milletimizin oyları ile bu görevlere geldiysek Muhtarlar Derneğinde de hiç bir siyasi güç, Üye olmayan kişi, Dernek, oda ve oluşumların seçimlerimize karışmasını istemiyoruz. Mahallelerimizde kamu düzeninin oluşumu Muhtarlarımızdan sorumludur Mahallelerde de Dernek ve Kooperatifler Muhtarlık kurumunu zedeleyecek işlere kalkışmasını kabul etmiyor her konuda iş birliği yapılmasını ön görüyoruz! Seçimlere müdahale etmediği halde bazı kuruluşlara iftira atılmasını da doğru bulmuyoruz. Biz kendi Yönetimimizi kendi dernek Başkanımızı seçebilecek güçteyiz! Bugün dernek Başkanımız ve yönetimimiz için İnegöl Karagölet'ten Mezit Boğazına, Gedikpınar'dan Fevziye'ye, Tahtaköprü'den Cemiyet'e kadar hiçbir ayrım yapılmadan aynı gözle bakılmakta ve Muhtarlarımıza en iyi şekilde temsil etmektedir! Bir önceki seçimlere bakış Son seçimde Kongre sürecini nasıl büyük bir olgunlukla gerçekleştirdiysek bundan sonra da böyle devam edecektir. Hiçbir ayrım yapılmadan Muhtarlarımızın yanında olacağız! Bizler seçilmiş kişiler olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletini en iyi şekilde temsil ederek hizmet etmeye devam ediyoruz. Kimse Muhtarlık kurumuyla uğraşmasın !" dedi.