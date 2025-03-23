Türk Kızılay İnegöl Şubesi, Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen Şehit Fevzi Başaran İmam Hatip Lisesi’ne, öğrencilerine, öğretmenlerine ve velilerine gönülden teşekkür etti.

Okul Müdürü Mahmut Alpir önderliğinde ve Sosyal Yardımlaşma Kulübünden sorumlu öğretmen İlyas Şahin’in koordinasyonunda gerçekleştirilen kampanya kapsamında, öğrenciler ve veliler tarafından toplanan toplam 108 bin lira bağış, Filistin’de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Türk Kızılay İnegöl Şubesi’ne teslim edildi.

Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı yaptığı açıklamada; “Şehit Fevzi Başaran İmam Hatip Lisesi’nin ortaya koyduğu bu anlamlı katkı, birlik ve beraberliğe, paylaşmaya ve vicdani sorumluluğa verilen değerin göstergesidir. Özellikle böylesine anlamlı bir ayda, yardımlaşmanın güzelliğini yaşatan okul müdürümüz Sayın Mahmut Alpir’e, Sosyal Yardımlaşma Kulübünden sorumlu değerli hocamız İlyas Şahin’e, fedakâr öğretmenlerimize, gönlü zengin öğrencilerimize ve duyarlı velilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu güzel davranışın, hem iyiliği çoğaltacağına hem de manevi köprüler kuracağına inanıyoruz. Her birinden Allah razı olsun” dedi.

Okul Müdürü Mahmut Alpir ise; “Bu kampanya vesilesiyle öğrencilerimizin kalplerinde yardımlaşma ve paylaşma bilincinin daha da güçlendiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her küçük katkı, bir umut olur ve iyi ki bu umudun bir parçası olabildik” ifadelerini kullandı.