İnegöl Yenice Perihan Coşkun İlkokulu sınıf öğretmeni yolda ölü bulundu.

Öğretmen Mustafa Kırdar(38), Yeniceköy mahallesinde evine yürüyerek giderken fenalaştı. Yere düşen öğretmeni gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ambulansa aldıkları öğretmeni, duran kalbini çalıştırmak dakikalarca kalp masajı yaptılar. Acil servise alınan öğretmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölümü şüpheli bulunan öğretmenin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öznur Dede