Yapılan bir araştırmaya göre nüfusun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde 5 vakit namaz kılanların oranları belirlendi.
Araştırmada 22 ülkenin 5 vakit namaz kılma oranlarına yer verildi. 
Buna göre en çok 5 vakit namaz kılan ülke Gana olurken, en az 5 vakit namazın kılındığı ülke ise Kosova oldu. Türkiye ise Müslüman ülkeler arasında en az 5 vakit namaz kılan ülkeler arasında kendine yer buldu.

İşte o ülkeler ve oranları...

İNEGÖL’DE GAZZE İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLENECEK İNEGÖL’DE GAZZE İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLENECEK
  • Gana: %91
  • Kamerun: %90
  • Nijerya: %86
  • Senegal: %85
  • Afganistan: %88
  • Irak: %83
  • Malezya: %72
  • Endonezya: %71
  • Tayland: %75
  • Filstin: %69
  • Fas: %67
  • Ürdün: %54
  • Tanzanya:  %44
  • Pakistan: %42
  • Tacikistan: %39
  • Rusya: %30
  • Türkiye: %21
  • Özbekistan: %16
  • Bosna Hersek: %14
  • Kosova: %10
  • Arnavutluk: %4
  • Kazakistan: %2