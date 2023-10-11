Yapılan bir araştırmaya göre nüfusun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde 5 vakit namaz kılanların oranları belirlendi.

Araştırmada 22 ülkenin 5 vakit namaz kılma oranlarına yer verildi.

Buna göre en çok 5 vakit namaz kılan ülke Gana olurken, en az 5 vakit namazın kılındığı ülke ise Kosova oldu. Türkiye ise Müslüman ülkeler arasında en az 5 vakit namaz kılan ülkeler arasında kendine yer buldu.

İşte o ülkeler ve oranları...