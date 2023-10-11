Yapılan bir araştırmaya göre nüfusun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde 5 vakit namaz kılanların oranları belirlendi.
Araştırmada 22 ülkenin 5 vakit namaz kılma oranlarına yer verildi.
Buna göre en çok 5 vakit namaz kılan ülke Gana olurken, en az 5 vakit namazın kılındığı ülke ise Kosova oldu. Türkiye ise Müslüman ülkeler arasında en az 5 vakit namaz kılan ülkeler arasında kendine yer buldu.
İşte o ülkeler ve oranları...
- Gana: %91
- Kamerun: %90
- Nijerya: %86
- Senegal: %85
- Afganistan: %88
- Irak: %83
- Malezya: %72
- Endonezya: %71
- Tayland: %75
- Filstin: %69
- Fas: %67
- Ürdün: %54
- Tanzanya: %44
- Pakistan: %42
- Tacikistan: %39
- Rusya: %30
- Türkiye: %21
- Özbekistan: %16
- Bosna Hersek: %14
- Kosova: %10
- Arnavutluk: %4
- Kazakistan: %2