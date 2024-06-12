15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yurtdışına kaçan İnegöllü FETÖ üyesi Ahmet Akıskalı terör arananlar listesinde yer aldı.



Darbe girişimin gecesinde yurtdışına kaçan FETÖ'ün işadamlarının yer aldığı İnegöl Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (İNSİAD) Başkanı Ahmet Akıskalı'nın bulunması için İç İşleri Bakanlığı ödül koydu. İçişleri Bakanlığı’nın terörle arananlar listesinin Yeşil Kategorisinde yer alan Akıskalı'nın bulunmasına destek olana devlet 2 Milyon TL ödül verecek.