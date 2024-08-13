Bursa'nın İnegöl ilçesinde dolandırıcıların yeni yöntemi şoke etti. İnegöl'de 20 aileyi tatil kazandınız yalanıyla dolandırıcakları öğrenildi.

"Bir yakıt istasyonundan yakıt alanları çekilişle günü birlik tatil kazandınız" diyerek Balıkesir deki bir termal otele otobüsle götüren dolandırıcılar, şahıslara zorlayarak devremülk sattıkları ortaya çıktı. Şahısların kandırdıları vatandaşlara senet karşılığı devremülk sattıkları ortaya çıktı. İnegöl'de de yarın sabah 20 aileyi bu yöntemle Balıkesir'e götürecekleri öğrenildi.

Muhabir: şerife öz