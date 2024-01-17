Kaza Salı günü saat 13.55'de Aydın-İzmir otobanı Germencik ilçesi mevkii Selatin Tünelinde meydana geldi.

Aydın ilindeki taziye ziyaretinin ardından İnegöl'e dönmek üzere yola çıkan sürücü Vasıf S.(38) yönetimindeki 16 BFZ 775 plakalı otomobile, sürücüsünün kontrolünden çıkan 03 AFY 750 plakalı TIR çarparak sürükledi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan amcası Bayram S.(63) yaralandı.

ZİNCİRLEME KAZA OLDU

Kazanın hemen ardından kapanan yolda ani fren yapan araçlar birbirine çarptı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza anı tünelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE