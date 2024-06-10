İnegöl ve Bursa' da ikamet eden ve uzun yıllar Kafkas Folklor Derneklerinde oyuncu, yönetici olarak görev yapan 9 arkadaşın kurduğu Riraşi Grubu'nun albüm tanıtım gecesi İnegöl'e bağlı kırsal mahalle Hayriye'se gerçekleşti.



Riraşi Grubu, Kafkasya kökenli ataların düğünlerde, tarlada, bahçede, meydanlarda, harmanlarda söylediği şarkıları seslendirdi. Kalabalık bir katılımla gerçekleşen gecede ayrıca İstanbul Gürcü Sanat Evi ve Gürcistan'dan bir ekip de sahne aldı.



Albüm tanıtım gecesine Gürcistan İstanbul Başkonlosu Aleko Jishkariani ve İnegöl Belediye Başkan yardımcısı Hasan Aydın'ın yanı sıra birçok STK'ların başkan ve yöneticileri de katılım sağladı.

Riraşi.grubunun seslendirdiği şarkılar katılımcılardan tam not aldı.