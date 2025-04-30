Gözdem Ongun'un verdiği ifadeye ve hakkındaki suçlamalara dikkat çeken Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük "Murat Ongun eşini de yakmış. Gözdem Ongun 45 milyon TL'yi izah edememiş. Gözdem Ongun’un şirketinden naylon fatura kesilmiş. 5 milyon 400 bin TL 1 yıllık kirasını da yatırmış. Bunu da ev sahibi açıkladı" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında son olarak aralarında İmamoğlu'nun danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun da bulunduğu 18 kişi tutuklandı.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonu değerlendiren Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun hakkındaki suçlamalara ve verdiği ifadeye dikkat çekti.

Küçük "Murat Ongun eşini de yakmış. Gözdem Ongun 45 milyon TL'yi izah edememiş. Gözdem Ongun’un şirketinden naylon fatura kesilmiş. 14 Nisan’da 5 milyon 400 bin TL 1 yıllık kirasını da yatırmış. Bunu da ev sahibi açıkladı. Soner Yalçın’ın dün yazdığı yazı asparagas. Çocuğunun kumbarasından para alınma gibi bir durum da yok ortada" diye konuştu.