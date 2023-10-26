İlçe Başkanı Mustafa Durmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İnegöl’e yapılan yatırımlarla ve talepler ile alakalı bilgilendirme de bulundu. Başkan Durmuş " Bugün milletvekilimiz Sn. Ayhan Salman'ın davetiyle AK Partimizin Grup toplantısına katılıp Sn. Cumhurbaşkanımızın tarihi konuşmasına şahitlik ettik. İnsanlıktan nasibini almamış örgüt olan İsrail mezaliminin Gazze’deki Müslüman kardeşlerimiz üzerindeki yapmış olduğu soykırımın sonlanması için Cumhurbaşkanımız yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirmiş biraz da olsa vicdan sahibi ülkelere çağrıda bulunmuştur. İnşaallah en kısa sürede öncelikle tüm Müslüman ülkelerin birlik beraberlik içinde Gazze’deki bu insanlık suçuna son verilmesi için harekete geçmesine vesile olmasını umut ediyorum. Grup toplantımızın ardından Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatı bularak İnegöl’ümüze yapılan ve yapılacak yatırımlar ile ilgili bilgilendirme yaparak kıymetli hemşehrilerimizin selamlarını ilettik. Önceki dönem Bakanımız Sn. Mustafa Varank, Milletvekillerimiz Sn. Ayhan Salman, Sn. Refik Özen, Sn. Mustafa Yavuz, Sn. Ahmet Kılıç, Sn. Emine Yavuz Gözgeç ve Sn. Emel Gözükara Durmaz'ın da katılımlarıyla geniş kapsamlı toplantı gerçekleştirdik, Şehrimize verdikleri destekler ve ihtiyaçlarımızın ivedilikle tamamlanması noktasında taleplerimizi ilettik. Bizleri Gazi Meclisimiz'de misafir eden saygıdeğer milletvekilimiz Sn. Ayhan Salman başta olmak üzere tüm milletvekillerimize çok teşekkür ederim."

Fahrettin Eniş