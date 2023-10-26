Bu yıl tüm Türkiye, Cumhuriyet’imizin 100.yılını kutlamaya hazırlanıyor. Çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet anılmaya, yaşatılmaya devam ediyor. Tüm Türkiye’de görkemli törenler düzenlemeye hazırlanırken Cumhuriyet’ten esinlenenlerden biri de İnegöl Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Lise’nin Moda Tasarımı Teknolojileri bölümü Alan öğretmen ve öğrencileri Atatürk Giysileri Koleksiyonu Defilesi düzenledi. Defile renkli görselleri sahne olurken, izleyenler tarafından tam not aldı.

Yaptıkları defileyle ilgili açıklama yapan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri şu sözlere değindi;

“Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı Teknolojileri Alanı öğretmenleri ve öğrencileri olarak Atatürk Giysileri Koleksiyonu Defilesi düzenledik. Bu defile bizim Cumhuriyetimize olan en güzel duygularımızın ve temennilerimizin temsiliyetidir. Cumhuriyet’imizin 100. Yılı kutlu olsun.”

Seher YAŞA