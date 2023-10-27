Geçtiğimiz hafta deplasman Düzcespor’u 3-2 yenme başarısı gösteren İnegölspor vitesi arttırdı. Teknik Direktörlüğe Bahattin Güneş’in getirilmesinin ardından aldığı sonuçlar önce ligin son sırasından kurtulan bordo beyazlılar, daha önce küme düşme hattından kurtuldu daha sonra ise play off sınırına yaklaştı. Çıkışını devam ettirmek isteyen İnegölspor’da tüm hesaplar galibiyet üzerine kuruldu. Grupta yer alan takımlar arasında kadro değeri olarak ligin en değerli 4. Takımı olan İnegölspor, mütevazi bütçesiyle 2. Ligde tutunan 68Aksaray Belediyespor’u yarın saat 14.00’de İlçe Şehir Stadyumunda konuk edecek.

Bahattin Güneş’in takımın başına geçmesinin ardından oynanan son 5 maçta 3 galibiyet , bir beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İnegölspor, kendi sahasında oynadığı her 2 maçı da kazanmasını bildi. 5 maçta rakip fileleri 13 kez havalandıran temsilcimiz kalesinde ise 10 gol gördü. Evinde oynadığı son 2 maçında ise rakip fileleri 7 kez havalandıran bordo beyazlılar kalesinde ise 3 gol gördü.

68 Aksaray Belediyespor ise son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzdü. Oynadığı son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet alan ekip, 1 maçtan galip gelirken, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Son 2 maçını kaybeden konul ekip son 5 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde de yine 5 gol gördü. Deplasmanda oynadığı son 2 maçın birinde yenilen ekip diğerinden ise 1 puan çıkarmayı başardı. Güçlü savunma hattıyla dikkat çeken 68Aksaray Belediyespor, ligde en az gol yiyen 4. Takım konumunda.

Kadrosunda 27 futbolcusu bulunan konuk ekibin futbolcu yaş ortalaması 25. 4 olarak hesaplanırken, son oynadıkları ve 2-1 yenildikleri Fethiyespor karşısına 26.15 yaş ortalamasıyla çıktı.

Ev sahibi ekip İnegölspor’un mutlak favori olduğu karşılaşmada alınacak 1 galibiyet İnegölspor’u play off potasına sokacak. Kolay maçlar periyoduna girecek olan bordo beyazlılar için güzel günler başlayacak.

Maç kanal16 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HABER MERKEZİ