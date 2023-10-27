Denizli'nin Pamukkale ilçesinde vahşi bir cinayetin kurbanı olan 18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz'ın acı ölümüyle ilgili cinayet şüphelileri olarak motosiklet tamircisi Sadi Hozer (24) ve ağabeyi Mahzar Hozer (30) gözaltına alındı. Mahzar Hozer susma hakkını kullanırken, Sadi Hozer ise korkunç itiraflarda bulunarak, Yılmaz'ın iş yerlerine gelip kendilerini ölümle tehdit ederek haraç talebinde bulunduğunu ileri sürdü ve bu nedenle onu öldürüp dere yatağına attıklarını itiraf etti. Adli makamlara sevk edilen Hozer kardeşler, tutuklandı.

Olay, 15 Ekim tarihinde Pamukkale ilçesinin Korucuk Mahallesi'nde yaşandı. Çürüksu Deresi'nde elleri, ayakları ve ağzı bağlı bir şekilde bulunan erkek cesedi, geçenlerin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Cinayet Bürosu ekiplerinin incelemesi sonucunda cesedin göğsünde bıçak yarası olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada, bu vahşetin kurbanının Anıl Alperen Yılmaz olduğu tespit edildi. Yılmaz'ın ailesi, 10 Ekim'de kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, cinayetin ardından Yılmaz'ın, motosiklet tamircisi olan Sadi Hozer ve ağabeyi Mahzar Hozer ile son görüştüğünü tespit etti. Bu bilgiler ışığında Hozer kardeşler gözaltına alındı. Mahzar Hozer sessizliğini korurken, Sadi Hozer, cinayeti itiraf ederek Yılmaz'ın iş yerlerine gelip kendilerine ölümle tehditlerde bulunduğunu öne sürdü. Bu nedenle Yılmaz'ı bıçaklayarak ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayıp dere yatağına atmış olduklarını ifade etti.

Polis işlemlerinin ardından Hozer kardeşler adli makamlara sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandılar.