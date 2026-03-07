Yeniden Refah Partisi İnegöl Belediye Meclis Üyesi İlhan Baykan, ilçenin lojistik merkez ihtiyacına dikkat çekerek projenin hangi aşamada olduğunu ve ne zaman hayata geçirileceğini Belediye Başkanı Alper Taban’a sordu.



Meclis toplantısında söz alan İlhan Baykan, İnegöl’ün üretim ve sanayi potansiyeli nedeniyle kapsamlı bir lojistik merkezine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Daha önce Yeniden Refah Partisi olarak bu konuyu çeşitli açıklamalarla gündeme getirdiklerini hatırlatan Baykan, projenin somut bir aşamaya gelmediğini belirtti.

Lojistik Merkezi Projesi ile ilgili Başkan Taban'ın daha önceden istişareler yapılacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatan İlhan Baykan; " İnegöl’e kazandırılması planlanan Lojistik Merkezi düşüncesi onlarca güzel tanıtım ve sunumdan öteye geçemedi" diyerek projenin başlama tarihi sordu.

Cevap veren Başkan Taban ise sürecin bakanlık uktesinde ilerlediğini, uzun ve çalışmaya muhtaç bir konu olduğunu ifade etti.

LOJİSTİK MERKEZİ PROJESİ'NDE NE AŞAMADAYIZ?

İlhan Baykan açıklamasında; "Bir diğer konu da, İnegöl Lojistik Merkezi. Geçmiş yıllarda Yeniden Refah Partisi olarak, İnegöl'ün kapsamlı bir lojistik merkezine ihtiyacı olduğunu, basın açıklamalarımızda bizlerde ifade etmiştik. Daha sonrasında ise, Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban beyin, İnegöl'de yapılması planlanan Lojistik Merkez ile alakalı, konunun muhatapları ile istişareler yapılacağını kamuoyuna duyurmasının hemen ardından Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı olarak basın aracılığıyla teşekkür etmiştik. Ancak İnegöl’e kazandırılması planlanan Lojistik Merkezi düşüncesi onlarca güzel tanıtım ve sunumdan öteye geçemedi. 2026 yılındayız ortada, istişareler ve proje maketinden başka, somut bir gelişme göremiyoruz. Bu noktada, kamuoyunu da aydınlatma adına, İnegöl Lojistik Merkez konusunda hangi aşamadayız? Yaklaşık olarak, bu projenin başlama ve bitirme tarihini söyleyebilir misiniz?" şeklinde konuştu.

ÇALIŞMA SANILDIĞI KADAR KOLAY BİR ÇALIŞMA DEĞİL, BAKANLIK UKTESİNDE YÜRÜYOR

Başkan Taban ise Yeniden Refah Partili Baykan'a şu şekilde cevap verdi; "Bu sadece bizim kararlarımızla olacak birşey değil. Bu Ulaştırma Bakanlığının uktesinde gerçekleşebilecek birşey. Malumunuz bu proje bir de hızlı tren, havaalanı gibi yatırımlarla da şekillenen bir porje. Dolayısıyla bunla ilgili bakanlıklarımızla görüşmelerimize devam ediyoruz. Lojistik merkezinin yeri ve özellikleriyle alakalı bir takım kriterler var. Dolayısıyla çalışma, sanıldığı kadar kolay bir çalışma değil. Hızlı tren projesi bu yıl itibariyle tamamlanacak. Beraberinde yük istasyonları da planlanıyor. Tabi bununla birlikte şehrin lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasıyla alakalı konu bir az daha uzun ve çalışmaya muhtaç bir konu. Bunu çalışmaya devam ediyoruz. Bakanlığımızdan gelecek bilgilere göre de çalışmamız şekillenecek."