Olay, İnegöl’ün Mesudiye Mahallesi'nde gerçekleşti. İsmini vermek istemeyen hayırsever, yaklaşık 30 ton patatesi çuvallara doldurarak mahalle sakinlerine dağıttı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.

Dağıtım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, patateslerden almak isteyen vatandaşlara sırayla çuvallar teslim edildi. Yardımsever davranışı memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri, hayırsevere teşekkür etti.

Yetkililer, benzer yardım organizasyonlarının toplumda dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirtti.