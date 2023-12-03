İnegölspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Karaman FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golü Karaman FK adına, 19'ncu dakikada Oktay Balcı kaydetti.

İnegölspor bu skorla son 5 haftadan sadece 4 puan çıkarabildi.

Hakemler: Levent Gümüşdere, Burak Sami Şad, Muhammet Nuri Dadı

Karaman FK: Hayrullah Mert, Alper, Mete, Ahmet Furkan, Nadir, Özcan (Ömer Faruk dk. 68) İbrahim Can (Onur Taha dk. 86), Oktay (Ahmet Karademir dk. 68), Erdem, Anıl Batın, Kadir Kaan (Yılmaz dk. 80)

İnegölspor: Bekir, Serhat, Yusuf, Cengiz, Kadir, Eren Emre, Yusuf, Uğur, Emre, Erkan Arda (Tuğbey dk. 46), Okan

Gol: Oktay (dk. 19) (Karaman FK)

Kırmızı kartlar: Nadir (dk. 90+3), (Karaman FK), Uğur (dk. 90+3), (İnegölspor)

Sarı kartlar: Alper, Yılmaz, (Karaman FK), Cengiz, Okan (İnegölspor)

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