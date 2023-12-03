Kafkas'tan kayısı tadında zafer Kafkas'tan kayısı tadında zafer

İnegölspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Karaman FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golü Karaman FK adına, 19'ncu dakikada Oktay Balcı kaydetti.
İnegölspor bu skorla son 5 haftadan sadece 4 puan çıkarabildi.
Hakemler: Levent Gümüşdere, Burak Sami Şad, Muhammet Nuri Dadı
Karaman FK: Hayrullah Mert, Alper, Mete, Ahmet Furkan, Nadir, Özcan (Ömer Faruk dk. 68) İbrahim Can (Onur Taha dk. 86), Oktay (Ahmet Karademir dk. 68), Erdem, Anıl Batın, Kadir Kaan (Yılmaz dk. 80)
İnegölspor: Bekir, Serhat, Yusuf, Cengiz, Kadir, Eren Emre, Yusuf, Uğur, Emre, Erkan Arda (Tuğbey dk. 46), Okan
Gol: Oktay (dk. 19) (Karaman FK)
Kırmızı kartlar: Nadir (dk. 90+3), (Karaman FK), Uğur (dk. 90+3), (İnegölspor)
Sarı kartlar: Alper, Yılmaz, (Karaman FK), Cengiz, Okan (İnegölspor)

Haber merkezi

WhatsApp Görsel 2023-12-03 saat 16.14.19_8f1d78d9

WhatsApp Görsel 2023-12-03 saat 16.14.45_b8394477

WhatsApp Görsel 2023-12-03 saat 16.12.58_1a57a1bc