Devre arasında yaptığı transferle güçlenen İnegölspor, peş peşe aldığı İskenderunspor ve Uşak Spor galibiyetleriyle moral bulurken, sahasında ağırladığı Belediye Derince Spor’la 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta son olarak lider Amed’e konuk olan temsilcimiz sahadan 5-2 mağlup ayrıldı.

Şu ana kadar oynadığı 32 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan bordo beyazlı ekip topladığı 44 puanla ligde 8. sırada yer alıyor. İlk yarıda İnegölspor, deplasmanda oynadığı Karaman Futbol Kulübü maçında 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Ligde oynadığı 32 karşılaşmada 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Karaman Futbol Kulübü, 42 puanla ligde 10. sırada yer alıyor.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

İnegölspor ile Karaman Futbol Kulübü arasındaki müsabaka 14 Nisan Pazar günü saat 15.00’te İnegöl İlçe Stadın da oynanacak.

Muhabir: İBRAHİM USLU