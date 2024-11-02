Ligde kötü gidişata dur diyemeyen İnegölspor’da kazan kaynamaya başladı. Büyük umutlarla transfer edilen futbolcuların beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle teknik direktörlüğe başarılı teknik adan Necati Erkmen getirildi. Çıktığı 2 resmi maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Erkmen, takıma neşter vurmaya hazırlanıyor.

Ligin 10. Haftasında lider Kastamonuspor’un konuğu olacak Bordo Beyazlılarda teknik direktör Necati Erkmen’in verdiği şansı iyi değerlendiremeyen bazı oyuncuları dinlendirmesi bekleniyor.

Necati Erkmen’in takımla ilgili tuttuğu tüm analizleri rapor haline getirdiği, Ocak ayına kadar istenilen katkıyı vermeyen bazı oyuncuların gönderilmesini isteyeceği gelen haberler arasında. Yine başta forvet mevkii olmak üzere bir çok mevki için transfer isteyeceği öğrenilen Erkmen’in uzun yıllardır liglerden tanıdığı ve izlediği bazı oyuncuların listesini de yönetime vermesi bekleniyor.

EN GOLCÜ TAKIM KASTAMONU

Kastamonuspor hazırlıklarını tamamlayan İnegölspor, maç saatini beklemeye başladı. Bu arada Kastamonuspor ligde şu ana kadar oynanan 9 karşılaşmada 6 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 20 puanla grupta lider durumda olan ekip, grubun en çok gol atan takımı durumda.

9 maçta rakip fileleri 18 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 7 gol gördü. Ev sahibi ekip, kendi sahasında oynadığı 4 maçta ise 2 galibiyet 2 beraberlik aldı. Mu maçlarda rakip filelere 5 gol bırakan Kastamonuspor, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

Ev sahibi ekipte skora 9 oyuncu attığı gollerle direk katkı sağlarken, şu ana kadar 5 gol atan Okan Eken ile 3’er gol atan Ersel Aslıyüksek ve Çınar Tarhan yıldızlaşan isimler oldular.

MAÇ NE ZAMAN NEREDE?

2. Lig Beyaz Grup 10. Hafta karşılaşmasında Kastamonuspor ile İnegölspor arasında ki müsabaka, 3 Kasım Pazar günü saat 14.00’de gazi stadyumunda oynanacak.